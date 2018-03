Jogador ucraniano morre durante treino O jogador Andréi Pavitski, do Arsenal de Kiev, da Primeira divisão da Ucrânia, morreu durante um treino que sua equipe fazia na península da Criméia, no sul do país. De acordo com o site do clube, a morte do jogador, que faria 18 anos no próximo dia 9, aconteceu no domingo em conseqüência de uma parada cardíaca. "Depois de realizar um exercício no campo, Pavitski passou mal, caiu no gramado e morreu apesar dos esforços dos médicos", disse um porta-voz da equipe. A versão oficial sobre as causas da morte do jovem jogador será anunciada em 9 de março. Esta é a segunda morte súbita no Arsenal em menos de dois meses: no dia 6 de janeiro, o atacante Shalva Apkhazava, de 23 anos, melhor juvenil da Geórgia em 2001, foi encontrado morto em seu quarto nas instalações do clube nos arredores de Kiev. A autópsia mostrou que Apkhazava sofria de miocardite, uma doença do coração que pode evoluir durante um longo período sem apresentar sintomas e que em muitos casos leva a um parada cardíaca.