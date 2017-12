Jogador usou água sanitária em exame O atacante Rafael do Paranavaí, tentou burlar o exame antidoping e se deu mal. O atleta foi o escolhido para fazer o teste logo após o empate de sua equipe por 2 a 2 contra o Roma, de Apucarana, mas no lugar da urina, ele colocou água sanitária. Na quarta-feira ele admitiu a tentativa de fraude à direção do clube e foi dispensado. Em sua justificativa, Rafael alegou ter ingerido um remédio para o estômago e ficou com receio de que isso provocasse algum problema em seu exame. Por causa disso, o atleta pode ficar de três meses a 1 ano sem jogar, enquanto o clube não perderá o ponto conquistado.