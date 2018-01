Jogadoras dão dicas para a seleção da Alemanha Depois do desastre da seleção alemã contra a Itália, todo mundo no país da Copa resolveu dar o seu palpite para ajudar ou criticar o trabalho de Jürgen Klinsmann. Depois de políticos e dirigentes, agora é a vez de três jogadoras da seleção feminina de futebol fornecerem dicas que, segundo elas, levaram a equipe alemã a conquistar o Europeu e o Mundial. Nia Kunzer, autora do gol que assegurou o título mundial contra a Suécia, disse ao Bild que os homens näo passam muito tempo juntos para melhorar o ambiente no grupo. ?Ficamos muito mais tempo juntas. Atualmente, a equipe está passando dez dias em Portugal, disputando a Algarve Cup. Quando isso acontece com os homens?? Outra atacante, Inka Grings, aconselhou Klinsmann a levantar o moral da equipe com pequenos detalhes. "Klinsmann deve ressaltar o espírito de equipe. Muitas vezes, em pequenas coisas. Nós, quando jogamos, agarramos as mäos umas das outras no hino nacional, fazemos um círculo antes do início da partida?, lembrou Grings. A zagueira Inken Becher alerta o treinador alemão para a falta de continuidade no sistema defensivo. ?A constante rotação da defesa näo permite a adequação dos jogadores ao sistema tático. Klinsmann deve manter apenas uma defesa inteira". Sobre o tema mais polêmico da semana, a atacante Grings foi categórica. ?É um absoluto absurdo o que está se discutindo. Klinsmann deve realmente vir para a Alemanha. Ele tem de mostrar uma marca, tem de ser um exemplo. Outra coisa é se ele vai assistir aos jogos no estádio ou na TV, mas ele precisa estar aqui", finalizou. Künzer foi além. ?Quanto mais o Mundial se aproxima, mais tempo o treinador deve passar com o seu time?.