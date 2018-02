Jogadores abandonam a Inter de Limeira O clima anda péssimo na Inter de Limeira. O clube está seriamente ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista, pois ocupa a última posição e, faltando apenas 4 rodadas, soma 9 pontos ganhos. Para piorar, na manhã desta segunda-feira, três jogadores deixaram o elenco sem dar qualquer explicação: o lateral-esquerdo Almir e os meias Esquerdinha e Kanela. Dos três, apenas Almir era titular do time. Em seu lugar, o técnico Arnaldo Lira irá escalar Júlio César para a partida desta terça-feira, contra o Paulista, em Jundiaí. A zaga também sofreu alteração: sai Milton do Ó, machucado, e entra Valdir, que é lateral-direito de origem. Os salários do elenco estão atrasados há dois meses. E, sofrendo forte pressão, o presidente do clube, João Júnior, pensa até em deixar o cargo. Do outro lado, o Paulista quer aproveitar esse clima na Inter para vencer a partida desta terça-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, e melhorar sua posição no campeonato - esté em 8º lugar, com 22 pontos. E, diante da fragilidade do adversário no momento, o técnico Vágner Mancini pensa em abandonar o esquema com três volantes. Assim, Fábio Gomes deve dar lugar a Léo. Outra mudança é na defesa, em que o zagueiro Anderson, suspenso, será substituído por Dema.