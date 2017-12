Jogadores admitem mau desempenho e defendem Ronaldo Como era de se esperar, Ronaldo foi o centro das atenções nas entrevistas dos jogadores da seleção brasileira antes do treino desta quinta-feira em Königstein. Para Juninho Pernambucano, é injusto falar que só Ronaldo não jogou bem contra a Croácia. "O time todo jogou mal. Ele é muito importante para a equipe e pode decidir um jogo a qualquer momento. Confiamos na recuperação dele", avisou o meia reserva. Para Adriano, o ataque não esteve bem porque a marcação da Croácia foi muito boa. "Eles estavam bem plantados e, além disso, nós tivemos que nos preocupar com a ajuda ao setor defensivo", explicou. Com relação à atuação de Ronaldo, o atacante da Inter de Milão disse que não sabe exatamente o que houve com o companheiro de ataque. "Ele vai dar as explicações necessárias. Mas acho que ele está bem e vai dar a volta por cima", disse Adriano, ao falar de Ronaldo. O atacante também elogiou a atuação de Robinho na partida de estréia: "Ele ajudou na movimentação da frente e chamou um pouco a marcação, abrindo espaços para que eu pudesse jogar". Já Kaká tratou de explicar suas declarações na entrevista coletiva concedida após o jogo contra a Croácia, quando pediu mais movimentação de Ronaldo em campo. "O que eu falei é que o time como um todo precisa de maior movimentação, o que implica a ajuda dos laterais, dos meias e de todos. E não só do Ronaldo. A equipe não jogou muito bem, mas deve melhorar contra a Austrália", afirmou.