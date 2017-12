Jogadores aprovam amistoso em Paris Os jogadores da seleção brasileira aprovaram o amistoso desta quinta-feira contra a França, em Paris. Falando em francês, espanhol e português, Ronaldinho Gaúcho gostou da atuação da equipe no empate sem gols. ?Foi uma boa preparação para os jogos que vão valer pontos?, afirmou o jogador do Barcelona, referindo-se às partidas contra Argentina e Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. O lateral-esquerdo Roberto Carlos lamentou a falta de gols. ?Estivemos muito perto do gol, mas infelizmente não foi possível?, disse o jogador, que acertou a trave francesa. ?? Bati de bico.? O zagueiro Luisão, bastante elogiado pela imprensa que esteve no Stade de France, não conseguia conter a alegria. ?Foi um jogo de grande responsabilidade e importante para coqnuistar meu espaço.?