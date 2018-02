Jogadores argentinos criticam arbitragem A seleção argentina chegou na manhã desta quinta-feira a Buenos Aires e os jogadores estavam inconformados com a derrota para o Brasil por 3 a 1, no Mineirão, na noite de quarta-feira. Principalmente pela marcação dos três pênaltis que decidiram o jogo. Crespo foi irônico: "Queria ver se o juiz daria as penalidades se o Ronaldo estivesse com a camisa da Jamaica." O árbitro colombiano Oscar Ruiz também foi criticado pelo presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Júlio Grondona, que afirmou: "Esse rapaz não tem personalidade para dirigir uma partida como essa." Sorín, considerado o melhor argentino no Mineirão, lamentou a derrota: "Não sei se foi o Ronaldo quem fez a diferença. Ele jogou bem, mas acho que faltou contundência nas nossas jogadas." Agora, a preocupação do técnico Marcelo Bielsa é preparar o time para a partida contra o Paraguai, em casa, no domingo. Aimar recebeu o segundo cartão amarelo e não enfrenta os paraguaios. Em compensação, o zagueiro Ayala retorna após cumprir suspensão. O atacante Delgado é dúvida - sentiu uma contusão durante a partida. A pressão sobre Bielsa é enorme. Na última partida das Eliminatórias disputada em Buenos Aires (contra o Equador), foi vaiado pela torcida, apesar da vitória por 1 a 0. Se não vencer o Paraguai, o treinador deve ser mais questionado ainda pelo trabalho no comando da seleção - na última Copa, a Argentina sequer passou da primeira fase. Para complicar, o Paraguai é considerado um adversário complicado, principalmente em solo argentino. Conta até com um tabu de 31 anos. Desde 1973, não perde da Argentina jogando como visitante pelas Eliminatórias. A seleção paraguaia chega sábado a Buenos Aires e fica num hotel a 40 quilômetros do estádio Monumental, do River Plate, local da partida de domingo. Paredes, sofrendo de contratura muscular, é a única dúvida do técnico Aníbal Ruiz, do Paraguai. Apesar da derrota para o Brasil, os craques argentinos continuam em alta no mercado europeu. Nesta quinta-feira, o meia Verón conseguiu o que queria: foi emprestado do Chelsea para a Inter de Milão. E Tevez, do Boca, pode se transferir para o Valencia, atual campeão espanhol. Custaria em torno de 15 milhões (R$ 58 milhões).