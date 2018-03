Jogadores argentinos entram em greve Jogadores argentinos entrarão em greve neste próximo final de semana por causa de salários atrasados. A greve deve paralisar o futebol argentino e ameaça afetar também a Taça Libertadores. A decisão foi tomada após uma reunião a portas fechadas na Associação de Futebolistas Argentinos, o sindicato dos jogadores. O presidente da Associação, Sergio Marchi, afirmou que a situação chegou a um limite. De acordo com o volante colombiano Mauricio Serna, do Boca Juniors, a decisão de paralisação foi unânime. A greve é uma resposta a uma dívida de quase US$ 100 milhões que os clubes têm com seus jogadores. Os únicos que estão com o pagamento em dia são o Cólon e Los Andes. Mesmo assim, os atletas desses dois clubes foram solidários aos colegas na assembléia. O River Plate tem uma dívida de US$ 12 milhões. O rival Boca Juniors deve US$ 8,4 milhões. Eles são os principais devedores, segundo a imprensa local. Serna afirmou que os jogadores recusaram uma proposta da Associação de Futebol Argentina (AFA) de pagar 25% da dívida. A medida afeta, em princípio, as partidas deste fim de semana. Uma nova reunião, a ser realizada na sexta-feira, decidirá se a greve será mantida ou não, o que afetaria também a Libertadores. O presidente da AFA, Julio Grondona, afirmou que a greve ?não ajuda em nada. A idéia é trabalhar e tratar de ser de onde pode se tirar dinheiro para saldar a dívida?. Grondona se disse favorável a que os jogadores cumpram seus compromissos imediatos pela Taça Libertadores. Boca, River, San Lorenzo e Rosario Central estão na competição. Pelas regras da Libertadores, os clubes que não se apresentarem serão multados em 20 mil dólares, além de serem automaticamente eliminados e de serem proibidos de participar das próximas 3 edições do torneio. É possível que o Ministério do Trabalho intervenha para tentar um acordo entre atletas e clubes.