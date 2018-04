Jogadores brasileiros presos em Portugal Uma briga em uma boate de Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, levou à prisão três jogadores do Nacional, clube da primeira divisão portuguesa, por agressão a policiais e acusação de porte de drogas. Dois deles são brasileiros: o meia Fábio Santos, ex-São Caetano, e o atacante Josiesley Ferreira. O outro, argentino mas conhecido da torcida brasileira, é o zagueiro Avalos, que passou pelo Corinthians em 2001. Os três, acompanhados do cunhado de Avalos, identificado como Gonçalo, foram a um clube noturno comemorar a vitória do time sobre o Beira Mar, por 2 a 1, ontem (12). Já na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4 horas (locais), um policial interpelou os jogadores por alegado consumo de drogas e pediu que se identificassem, mas eles protestaram e começou a confusão. Agredido, o policial chamou reforços e outros agentes da polícia local também foram agredidos ? alguns tiveram de receber atendimento médico. Confusão apartada, os quatro brigões foram levados à delegacia. A imprensa local divulgou que os jogadores estavam alcoolizados e que o cunhado de Avalos carregava ecstasy e cocaína, mas a polícia não confirmou a informação. Após depoimento, os jogadores foram liberados enquanto aguardam julgamento. A direção do Nacional reagiu prontamente e afastou Avalos, Fábio Santos e Josiesley do time para o jogo contra o Sevilla, na Espanha, pela Copa da Uefa, na quinta-feira. BRIGÃO ? Esta não foi a primeira vez na qual Fabio Santos se envolveu em encrenca. Em abril deste ano, quando comemorava outra vitória, a do São Caetano sobre o Paulista, na primeira final do estadual, o meia brigou com a esposa, Fernanda Ulisses da Silva, e também foi parar na delegacia. Na ocasião, vizinhos do casal ouviram uma discussão e chamaram a polícia. Fabio e Fernanda, que voltavam de uma boate, discutiam e, quando os policiais chegaram, o jogador estava indo para a garagem do prédio com uma faca na mão. Assustado, largou a faca assim que viu os policiais e acabou levado para a delegacia, onde Fabio fez novo escândalo e tentou fugir correndo pela rua. Fernanda não prestou queixa, disse que foi a primeira briga dos dois e tudo acabou bem.