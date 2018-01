Jogadores brasileiros são liberados e regressam no domingo Horas depois de serem eliminados da Copa do Mundo, os atletas da seleção brasileira foram liberados pela comissão técnica para voltar às suas residências. Dois vôos da empresa Varig partem para o Brasil neste domingo, com saída de Frankfurt - São Paulo, às 22h30 (horário local) e Rio, à 0h30. O atacante Robinho, que atua no Real Madrid e mora na Espanha, foi o primeiro a deixar o Hotel Arabella Sheraton. Ele, no entanto, seguirá para a capital paulista, segundo informações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O goleiro Dida, do Milan (Itália), também deixou o local da concentração. No vôo para São Paulo, seguem os jogadores Roberto Carlos, Ricardinho, Robinho, Luisão, Mineiro, Cicinho, Cris e Fred e o preparador físico Moraci Sant´Anna. A chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos está prevista para as 5h30 (de Brasília) de segunda-feira. Para o Rio, viajam os integrantes da comissão técnica e o jogador Gilberto. A chegada no Aeroporto Internacional Tom Jobim está prevista para as 8h30 (de Brasília). Ainda conforme a CBF, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Lúcio, Dida, Juan, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Júlio Cesar seguem na Europa - todos atuam no futebol do continente. Os demais atletas ainda não comunicaram o seu destino.