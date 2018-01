Jogadores brasileiros sofrem acidente na Itália O atacante Pinga e o meio-campo Taddei, do time da cidade de Siena, da Itália, ficaram feridos em conseqüência de um acidente que aconteceu em uma rodovia próxima da cidade de Piacenza, neste domingo. Rodrigo Ferrante Taddei, de 23 anos, está hospitalizado em estado grave. André Luciano da Silva, o Pinga, e outros dois outros brasileiros, Clefferson José dos Santos Carnero, de 29 anos, e Reinaldo José Zacarias da Silva, de 19 anos, sofreram ferimentos leves. O irmão de Taddei, Leonardo Ferrante Taddei, de 21 anos, morreu, segundo a polícia local. O grupo estava a caminho do aeroporto de Milão para embarcar com destino ao Brasil. Eles retornavam de Salermo, no sul da Itália, onde neste sábado o Siena ratificou vaga para a Série A, na última rodada da segunda divisão. De acordo com o jornal "Gazetta dello Sport" o veículo no qual viajavam os cinco brasileiros perdeu o controle depois que um dos pneus estourou. O carro capotou várias vezes e, em seguida, pegou fogo.