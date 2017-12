Jogadores brigam em treino do Flu O clima ficou quente no treino desta quinta-feira do Fluminense. O coletivo transcorria de forma tranquila quando o zagueiro Régis e o volante Roberto Brum começaram a discutir. Os demais jogadores do Tricolor tiveram que intervir, impedindo que eles se agredissem. Com a confusão, o técnico Robertinho encerrou o coletivo. Régis, bastante nervoso, foi direto para o vestiário, trocou de roupa e deixou o Estádio das Laranjeiras sem dar declarações. Já Roberto Brum, continuou no clube participando do treino técnico. O jogador parecia estar tranquilo. Robertinho tentou amenizar a situação. "É normal uma coisa dessas acontecer durante o treinamento. Um fez cobranças ao outro e acabou acontecendo a discussão", afirmou o treinador. "No futebol é importante esse tipo de cobrança. É melhor que eles falem ao invés de ficarem calados."