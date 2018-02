Jogadores colombianos entram em greve Os jogadores de futebol da Colômbia entraram em greve nesta quinta-feira. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e uma legislação específica. O movimento conta com o apoio da maioria dos atletas dos principais clubes do país e deve causar o cancelamento da rodada deste fim de semana do Campeonato Colombiano. A greve foi anunciada pela Associação de Jogadores Profissionais da Colômbia, acatando decisão dos próprios atletas, em eleição realizada em setembro com 437 votos - a paralisação tinha dois meses para ser decretada, por lei, se as negociações com os clubes e a Federação local não evoluíssem. Segundo dados iniciais, os jogadores de 14 dos 18 clubes da primeira divisão colombiana aderiram à greve e muitos deles já deixaram, inclusive, de treinar nesta quinta-feira. É a primeira paralisação coletiva da história do futebol profissional da Colômbia. A greve é por tempo indeterminado, até que as reivindicações sejam atendidas. ?O compromisso dos jogadores é que eles não irão jogar até que se discuta e resolva a situação deles. Eles querem que sejam respeitados alguns direitos mínimos?, anunciou o presidente da Associação, Carlos Puche González. Entre as reivindicações dos grevistas está a criação de um Estatuto do Jogador e o cumprimento dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, o pagamento de seguro médico, além do registro profissional dos atletas. Eles também querem receber parte do dinheiro recebido pelos clubes e a Federação pelos direitos de transmissão da TV. ?Depois de três meses de tentativas não foi possível chegar a um acordo. Ninguém quer greve, mas parece ser o único caminho para sejamos ouvidos e respeitados como merecemos?, afirmou o zagueiro Jorge Bermudez, do América de Cali. ?Somos trabalhadores com direitos que o futebol colombiano não cumpre e que os dirigentes não querem respeitar.? A greve no futebol colombiano foi decretada justamente no dia seguinte à eliminação do país nas Eliminatórias. Apesar da vitória sobre o Paraguai, na quarta-feira à noite, a Colômbia terminou em 6º lugar e ficou fora da Copa do Mundo, pela segunda vez seguida.