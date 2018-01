Jogadores com espírito natalino Fim de ano, época de festas e de confraternização. Como de costume, os jogadores de futebol aproveitam o momento para realizar algumas obras sociais e, pelo menos por alguns momentos, transformam-se no Papai Noel dos mais carentes. Todo ano é assim. Cestas básicas, jogos beneficentes, doações para creches e hospitais. Os atletas fazem de tudo para poder ajudar quem mais precisa. Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu e Kaká são alguns exemplos de atletas que fazem do carisma uma arma para dar um pouco de alegria para as crianças. Segunda-feira, Roberto Carlos foi nomeado embaixador da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em todo o mundo. Ele representará o maior movimento filantrópico do Brasil. O lateral representará 1,8 mil Apaes de todo o país. O grande objetivo de Roberto Carlos é divulgar o trabalho da Apae e, com isso, atrair recursos para melhorar as condições da entidade. Valorizado, e o mais importante jogador do São Paulo, o meia Kaká, nomeado na semana passada embaixador do Unicef, órgão da ONU - Organização das Nações Unidas- criado para dar apoio a crianças carentes, realizou a primeira missão, depois de ter sido nomeado, em Genebra, Suíça. Kaká esteve, no último fim de semana, na creche na favela de Paraisópolis, zona sul da Capital. Presenteou as crianças com uma sacola que continha uma camisa de treino e um boné oficial da Seleção Brasileira. O São Paulo também contribuiu com entidades assistenciais. Doou cestas básicas para a Associação Cruz Verde, Lar Amor e Tele Vida. Melhor jogador de 2002, eleito pela Fifa, o atacante Ronaldo, embaixador do Unicef, deixou uma mensagem em seu site, www.r9ronaldo.com: "Um grande beijo a todas as crianças do mundo, aquelas necessitadas, as que estão lutando contra doenças e aquelas que já venceram. Que o Natal possa dar a vocês e a suas famílias muita saúde, paz e muitos presentes. E que 2003 seja ainda melhor, porque vocês merecem." Foi uma retribuição a milhares de e-mails que recebe ao longo do ano. A maioria de crianças. Rogério, lateral-direito do Corinthians, também aproveitou o espírito natalino. "Graças a Deus nunca passei fome, mas sei de companheiros que já viveram essa situação", disse, quando entregava 60 cestas básicas em uma favela da zona oeste de São Paulo, na última sexta-feira. Não foi apenas lá que o lateral do Corinthians, ´vítima´ das pedaladas de Robinho na final do Campeonato Brasileiro, fez doações. Também visitou o COTIC (Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança), onde doou mais algumas cestas básicas. Sábado, outro jogador do Corinthians participou de uma obra assistencial. O lateral-esquerdo Kléber promoveu uma partida beneficente entre os "amigos de Kléber" e o Clube Atlético Itaquarense, no CT do Corinthians, em Itaquera. Para ver o jogo, os torcedores tinham de levar um quilo de alimento não perecível. O total arrecadado seria doado para uma instituição de caridade de Itaquera, bairro onde Kléber começou a carreira - jogava no próprio Itaquarense. Em Nazaré das Farinhas, Vampeta possui a Fundação Marcos Vampeta, por meio da qual ajuda crianças com cestas básicas. Foi assim também após a conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira. O lateral-direito Cafu ajuda crianças com a Fundação Cafu, no Jardim Irene. Em Recife, Rivaldo também oferece ajuda pela Fundação Rivaldo.