Jogadores corintianos admitem erros, mas exaltam 100% no Paulistão

Com seis titulares poupados para o clássico deste domingo contra o São Paulo, os jogadores do Corinthians reconheceram que a maior dificuldade da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Capivariano, nesta quinta-feira, foi a falta de entrosamento. A equipe foi pressionada pelo adversário em vários momentos da partida e a defesa passou apuros.

"Temos uma equipe forte, mas é natural que falte um pouco do conjunto e do entrosamento. Isso o dia a dia vai nos dando", disse o lateral-direito Fagner.

Com três vitórias em três jogos, o Corinthians é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O meia Danilo reconhece que o time não está jogando bem, mas destaca a sequência de vitórias. "O importante é ganhar, em início de temporada estamos ganhando entrosamento. Todo mundo foi bem", afirmou.

O lateral-esquerdo Uendel também festejou a invencibilidade do Corinthians. "Jogadores novos estão chegando, é início de temporada. Três vitórias em três jogos está de bom tamanho".