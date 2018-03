Jogadores corintianos preferem Morumbi Se depender da vontade dos jogadores, o Corinthians deverá fazer o jogo de volta contra o River Plate, dia 14, no Morumbi. A questão foi discutida ainda em Buenos Aires e a opção pelo estádio do São Paulo foi unânime no elenco. "Num campo grande o River terá mais dificuldades para se fechar", disse o capitão Fábio Luciano. "No Pacaembu a pressão da torcida seria maior, mas o Corinthians não precisa de pressão para ganhar do River. Precisa é de espaço." O problema é que na mesma data o São Paulo jogará contra o Goiás, pela Copa do Brasil, às 21h40. A diretoria tem dois caminhos: um acordo com o próprio São Paulo ou até mesmo usar o bom relacionamento com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para resolver o problema. O vice-presidente de futebol Antônio Roque Citadini sempre defendeu a tese de jogar no Morumbi. Recentemente chegou a articular um convênio com o São Paulo para o Corinthians mandar os seus jogos pela Libertadores, a partir das oitavas-de-final, no estádio são-paulino. "Voltaremos a conversar sobre o assunto", disse cartola corintiano. Os próximos jogos do Corinthians no Brasileiro serão contra o Fortaleza, domingo, em Fortaleza, e contra o Criciúma, no outro fim de semana, no Pacaembu.