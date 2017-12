Jogadores criticam violência da PM Os jogadores do Etti Jundiaí, time que neste domingo garantiu uma vaga na Série A do Campeonato Paulista de 2002, condenaram o procedimento da PM na partida de sábado, quando a equipe perdeu para o Nacional e torcedores invadiram o campo. "Polícia tem que prender bandido, não bater em torcedor", disse o atacante Zinho. O zagueiro Ânderson também não escondeu sua revolta. "O torcedor não deveria ter invadido o campo, mas a polícia não poderia ter agido com tanta violência", disse o zagueiro, que socorreu uma criança no meio do tumulto e a protegeu nos vestiários.