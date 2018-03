Jogadores da Argentina mantém greve Uma assembléia geral do Sindicato do Futebolistas Argentinos, agora à noite, em Buenos Aires, decidiu manter a greve dos jogadores decretada na última segunda-feira e que obrigou a suspensão da rodada do final de semana do Campeonato Argentino. A medida dos atletas é para assegurar que os clubes lhes paguem uma dívida que já chega a quase US$ 55 milhões.