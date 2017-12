Jogadores da Holanda temem força física da Costa do Marfim Os holandeses Mark van Bommel, Phillip Cocu e Giovanni van Bronckhorst se mostraram preocupados com a boa forma física dos jogadores da Costa do Marfim - próximo adversário da Holanda no grupo C. "Fisicamente, é uma equipe que está muito bem e será um adversário muito complicado", disse Van Bommel, nesta terça-feira, ressaltando a qualidade do conjunto como a maior força dos africanos. O meio-campo do Barcelona acha que o jogo da próxima sexta, em Stuttgart, pode ser decisivo para o destino do grupo, principalmente se a Holanda vencer. "Se ganharmos, somaremos seis pontos e estaremos nas oitavas-de-final, mas será muito difícil. Eles jogam seu destino no Mundial, e será como uma final", disse Van Bommel. Por sua vez, o ala Van Bronckhorst acha que os africanos jogaram muito bem contra a Argentina, apesar de terem perdido por 2 a 1. "Eles têm jogadores de muita qualidade e o jogo de sexta será uma final para eles. Praticamente só lhes resta uma possibilidade para continuar no Mundial: vencer". O jogador acha que, apesar de contar com grandes jogadores, como o atacante Didier Drogba, a força da Costa do Marfim é o conjunto. Cocu concorda com seu companheiro de equipe: "Vimos que não há adversário fácil neste Mundial e não há rivais pequenos. Praticamente todos os jogos que vi foram complicados", afirmou.