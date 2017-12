Jogadores da Itália ganham folga depois de vencerem Gana Os jogadores italianos ganharam algumas horas de folga depois da partida desta segunda-feira, contra Gana. Ao final do treino realizado na manhã desta terça (horário local), todos foram dispensados até de noite, quando deverão se reapresentar no Hotel Landhaus Milser para ver o jogo do Brasil. A maioria foi para Dusseldorf - que fica a menos de meia hora de distância - para passear e fazer compras em companhia de suas mulheres e namoradas. O lateral-direito Zambrotta participou do treino com bola realizado pelos reservas - os que foram titulares no jogo contra Gana fizeram um trabalho leve - e mostrou que poderá estar em campo no sábado, contra os Estados Unidos, em Kaiserslautern. Já o volante Gattuso será submetido nesta terça a uma ecografia para saber a quantas anda a recuperação da lesão muscular que tem na coxa direita - mas dificilmente terá condição de enfrentar os norte-americanos. O goleiro Buffon estava empolgado com a boa vitória na estréia, diante dos africanos. ?Estou sentindo um clima muito bom neste grupo, como nunca havia sentido nas outras competições que disputei pela seleção. Acho que podemos ir longe nesta Copa?.