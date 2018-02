Jogadores da Lusa apostam na reação A Portuguesa de Desportos vive uma situação inusitada, algo que para alguns só acontece mesmo no Canindé. Mesmo ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Paulista, o time vive um momento de união e confiança, o que abre a perspectiva de que poderá evitar a repetição do vexame do Campeonato Brasileiro, ano passado, quando caiu para a Série B. Mas a situação matemática é delicada. Com apenas dois pontos em quatro jogos, a Portuguesa é penúltima colocada do Rebolo e ainda fará mais dois jogos. Quarta-feira enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto, e depois pega o Juventus, no Canindé, domingo. Nada, porém, que desanime o otimista técnico Luis Carlos Martins, responsável pelo comando do grupo. Antes de mais nada ele ressalta que o time só depende dele próprio, o que considera fundamental. "Ainda temos dois jogos e, portanto, vamos disputar seis pontos que são suficientes para nos livrar", analisa. Estas contas ele expôs numa reunião de diretoria realizada, nesta segunda-feira, após o almoço. Na realidade, o ambiente no Canindé melhorou consideravelmente desde a metade da semana passada quando a diretoria acertou os dois meses de salários atrasados. Apenas quatro jogadores ainda teriam que receber seus direitos de imagens, mas os valores já foram negociados. O técnico Martins acha que dinheiro não é o mais importante, pelo menos, neste momento. Sua idéia é compartilhada pelo experiente volante Capitão, o mais experiente do elenco. "Estamos jogando com garra e amor à camisa, porque acima de tudo somos profissionais corretos", garante o capitão e líder do grupo, destacando a reação do time no empate de 2 a 2 com o Rio Branco, sábado, quando perdia por 2 a 0. Outros acham que também devem uma parcela de dedicação à Portuguesa, como o atacante Alex Alves, artilheiro do time no Rebolo com cinco gols. "Tenho um carinho especial pelo clube. Independente do aspecto financeiro, vou dar o máximo para livrar o time desta situação complicada", comentou. Esta disposição dos jogadores é que o treinador pretende explorar nos jogos finais do Rebolo, contra o Botafogo e Juventus. "Se a coisa não vai bem na técnica, precisa dar de outro lado: na raça, na disposição e no amor à camisa. Um pouco de trabalho e fé em Deus, às vezes, resolve", finalizou. Depois de folgar o domingo, o elenco se apresentou pela manhã no Canindé. Devido a chuva, os jogadores foram encaminhados para um trabalho especial de musculação e à tarde houve um trabalho leve. A manhã de terça-feira será livre, com a apresentação à tarde. Depois do treinamento, a delegação segue para Ribeirão Preto.