Jogadores da Lusa cobram salários Os jogadores da Portuguesa estão de férias, mas não escondem a irritação com os dirigentes do clube. Isso porque eles não vêem a cor do dinheiro há muito tempo. O clube deve aos atletas dois meses de direito de imagem e 13º salário, além de alguns prêmios referentes ao Campeonato Brasileiro. Para piorar, a diretoria prometeu pagar até o dia 12 e não o fez. E consta que a Lusa tem dinheiro, pois recebeu, neste mês, parcelas da venda do passe de Leandro à Fiorentina e um adiantamento da Federação Paulista de Futebol (FPF). Evandro é um dos mais revoltados com a situação. O meia afirma que, para ele, a Lusa deve cinco meses de salários. "Eu estou ?injuriado?. É a grande decepção da minha carreira. O Manuel da Lupa (vice-presidente de futebol) reuniu os jogadores, prometeu pagar no dia 12 e não pagou??, disse o jogador, que passa férias em Brasília. "Vou ao banco e nada.?? Evandro garante que só irá se reapresentar ao técnico Candinho, no dia 27, se tiver recebido o que o clube lhe deve - tem contrato até o dia 31 de janeiro. Ele revelou que, por causa do atraso nos pagamentos, seu companheiro de equipe Lúcio está passando por momentos desagradáveis. "O Lúcio corre o risco de perder um imóvel que comprou porque não tem dinheiro para pagar?, revelou. "O clube acostumou-se a atrasar os salários", acusou um jogador que não quis se identificar. A Agência Estado tentou por várias vezes entrar em contato com Manuel da Lupa e também com o presidente Amílcar Casado. Entretanto, os celulares do dirigentes estavam direcionados para a caixa postal. O presidente Joaquim Alves Heleno, eleito recentemente pelos conselheiros do clube, assume o cargo no dia 2 de janeiro.