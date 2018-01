Jogadores da Lusa respiram aliviados Os jogadores da Portuguesa não se incomodaram nem um pouco pelo fato de a vitória sobre o Guarani, na abertura da segunda fase da Série B, ter sido por apenas 1 a 0. ?Tivemos muita superação e conseguimos esses três pontos. Era tudo o que a gente queria?, disse o volante Rodrigo Pontes. Cléber também exaltou o espírito de luta da Portuguesa. ?A gente se dedicou muito, lutou bastante e conseguiu a vitória. Não foi uma grande partida, mas a torcida sabe que não faltou vontade para o nosso time.? Du Lopes, autor do gol, teve o mesmo entendimento da partida. ?Deus me iluminou e consegui aquele gol logo no começo do segundo tempo. Isso ajudou a gente a segurar o Guarani, que fez uma bela partida.? O Marília, adversário da Portuguesa na próxima rodada, perdeu por 3 a 0 para o Náutico. Para Cléber, essa não é uma boa notícia. ?Eles estão mordidos e vão jogar tudo nessa partida. Mas a gente vai se armar direitinho e vamos trazer pontos lá de Marília, tenho certeza. Vamos continuar nesse ritmo para classificar a Portuguesa.? O técnico Luiz Carlos Ferreira, do Guarani, procurou manter o entusiasmo. ?Nós perdemos por 1 a 0 em um lance de bola parada, mas tivemos um comportamento muito bom. O Guarani foi um time aguerrido que dominou parte do jogo. Com esse tipo de postura, tenho certeza de que vamos conseguir uma vaga no quadrangular final e depois vamos para a Série A.? O Guarani, na segunda rodada, recebe o Náutico.