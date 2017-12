Jogadores da Roma chegam separados Os três jogadores da Roma convocados para a seleção brasileira - o zagueiro Antônio Carlos, o lateral Cafu e o volante Emerson - chegaram à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta quinta-feira pela manhã, em diferentes horários. Apesar de desembarcarem juntos no Rio, apareceram na concentração em momentos diferentes. Primeiro foi Émerson, pouco antes das 11 horas. Menos de meia hora depois, foi a vez de Antônio Carlos e, minutos depois, o lateral Cafu. Todos chegaram em táxis. Antônio Carlos chegou à Granja Comary com o braço direito apoiado em uma tipóia e não quis conversar com os jornalistas. Ele será examinado pelos médicos da seleção e só depois disso, saberá se terá ou não condições de permanecer na equipe. O risco de corte ainda não foi afastado. Cafu chegou logo depois e, a exemplo do zagueiro, também não quis contato com a imprensa. Os três jogadores não foram liberados antes para que pudessem participar das comemorações da Roma pela conquista do Campeonato Italiano, no último final de semana. A seleção brasileira se prepara em Teresópolis, para a partida contra o Uruguai dia 1º de julho, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Com a chegada hoje do três jogadores da Roma, a seleção está quase completa. Falta apenas o meia Rivaldo, que tem apresentação programada para o domingo à noite.