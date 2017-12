Jogadores da seleção chegam ao estádio fazendo muita festa O clima na seleção brasileira para a partida contra a Austrália, neste domingo, em Munique, é o melhor possível. Na chegada do ônibus ao estádio Allianz Arena, os jogadores resolveram esticar mais a batucada e ficaram um bom tempo dentro do veículo, já estacionado, cantando músicas de pagode. Entre os mais animados estavam o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Robinho. O goleiro Dida e o meia Kaká, mais comedidos, ficaram só filmando a "bagunça". Quem não quis saber muita da cantoria dos atletas foram o treinador Carlos Alberto Parreira e o coordenador Zagallo, que saíram do ônibus assim que ele parou na porta dos vestiários. Mais sérios, os australianos chegaram ao Allianz Arena junto com a seleção brasileira. Sem muita conversa, os jogadores da equipe da Oceania entraram rapidamente no vestiário. Como as duas seleções têm as mesmas cores no uniforme, a cidade de Munique foi invadida por uma onda verde e amarela. Brasileiros e australianos se misturaram nas ruas e dentro do estádio. Diferentemente do que aconteceu em Berlim, na estréia contra a Croácia, os torcedores brasileiros mostraram mais empolgação e ocuparam mais espaço no Allianz Arena do que os australianos.