Jogadores da seleção doam dinheiro Por iniciativa do meia Leonardo, os jogadores da seleção brasileira entregaram um envelope com dinheiro e cheques para Zilda Arns, coordenadora nacional da Pastoral das Crianças, uma entidade que atende 1,5 milhão de crianças por ano no Brasil e que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz de 2001. A doação aconteceu na manhã deste sábado, antes do treino coletivo comandado por Felipão.