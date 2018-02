Jogadores da seleção e Dunga desembarcam em Cumbica Cinco atletas da seleção brasileira de futebol e o técnico Dunga chegam ao Brasil por volta das 5h desta quinta-feira no vôo 8741 da Varig, que sai de Frankfurt, na Alemanha, e segue para o Rio de Janeiro. Na escala que será feita no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, só não desembarca o goleiro Júlio César, da Inter de Milão(ITA). O ex-goleiro do Flamengo segue para a cidade do Rio. Devem desembarcar em Guarulhos o técnico Dunga, o goleiro Cássio, do Grêmio, Ilsinho, lateral-direito do São Paulo, o volante Josué, também do tricolor, e o lateral esquerdo Kleber, do Santos. Os atletas voltam da viagem feita à Suécia, onde realizaram dois amistosos: contra o Chile, no último sábado, quando os brasileiros golearam por 4 x 0, e contra a seleção de Gana, na terça-feira, com a vitória de 1 x 0.