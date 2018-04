Jogadores da seleção grega se envolvem em acidente com morte

Três jogadores da seleção grega de futebol se envolveram em um grave acidente automobilístico nesta segunda-feira, na cidade de Budapeste. Os atletas estavam em um táxi que se encaminhava para o aeroporto local quando chocou-se violentamente com outro carro. De acordo com a polícia húngara, uma pessoa do outro veículo morreu no momento da colisão.

A embaixada grega em Budapeste confirmou o ocorrido e revelou que os jogadores que estavam no carro eram Vangelis Moras, Panagiotis Tachtsidis e Ioannis Fetfatzidis. Os dois primeiros atuam no Verona, enquanto o segundo joga no Chievo. Eles seguiam para o aeroporto para embarcar de volta à Itália quando o acidente aconteceu.

Assessor de imprensa da embaixada, Nikolaos Vlahakis explicou que a batida foi "um pouco forte", mas que nenhum dos atletas se feriu gravemente. Moras e Tachtsidis inclusive já foram liberados, enquanto Fetfatzidis segue em observação em um hospital em Budapeste. Ele teria recebido pontos e chegado ao local em estado de choque.

A Federação Helênica de Futebol também confirmou o acidente e prometeu dar mais detalhes nas próximas horas. Os três jogadores serviram a seleção grega durante a última semana. No domingo, a equipe ficou no empate por 0 a 0 diante da Hungria, justamente em Budapeste, pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem.