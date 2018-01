Jogadores da seleção passeiam por Paris A seleção brasileiro tirou a folga na tarde deste domingo para passear por Paris, onde está concentrada para a disputa da Copa das Confederações, a partir de quinta-feira. A princípio, a parada do ônibus que levava a delegação estava prevista para acontecer em frente ao Opera Garnier - um dos mais belos monumentos da cidade. Mas, como ocorreu quinta-feira, no primeiro dia na França, o tour cultural foi preterido em favor do comercial. Em vez dos monumentos, galerias e museus, optou-se por andar pelas lojas da Champs Elysees, a famosa avenida de Paris. Então, começou o primeiro contato dos jogadores brasileiros com o dia-a-dia do país onde estão há quatro dias. O problema foi que uma manifestação programada para criticar o governo estava marcada para passar pelo local. Em razão disso, o policiamento foi reforçado e mobilizado. Quem estava na área interna da avenida era proibido de sair. O mesmo ocorria com os que estavam fora. "Minha esposa e meus filhos estão do outro lado e não querem me deixar passar. Eu tenho o direito de chegar lá", reclamava um francês. O ônibus que levava os jogadores e integrantes da comissão técnica teve de seguir por uma rua paralela até chegar ao outro extremo da avenida, onde está localizado o Arco do Triunfo. Lá todos desceram e fizeram o próprio roteiro. A prioridade foi relaxar. E para isso foram encontradas diversas maneiras. Parreira e Ricardinho, por exemplo, andavam por lojas de roupas. O meia do São Paulo sempre se mostrou preocupado em comprar coisas para a esposa e filha. Do outro lado da avenida, Lúcio, Gilberto e Juan olhavam as vitrines da loja oficial do Paris Saint-Germain, na qual figura com destaque uma foto gigante de Ronaldinho Gaúcho, astro do time local. Mais tranqüilos e a poucos metros do Arco do Triunfo, mais precisamente no Vesuvio Café, o quarteto Dida, Émerson, Belletti e Luís Fabiano sentava à mesa para bater papo. Os corintianos Gil e Kléber não se desgrudavam na andança. A ordem era para que todos aproveitassem da melhor forma possível, uma vez que essa seria a última folga programada durante o período de disputa da Copa das Confederações.