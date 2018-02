Jogadores da seleção peruana enfrentam denúncia de orgia

As denúncias de uma festa com mulheres e álcool no hotel da seleção peruana de futebol antes do jogo contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Lima, levaram ao anúncio de uma investigação que pode custar a cabeça de vários jogadores. O presidente da Comissão de Seleções da Federação Peruana de Futebol (FPF), Juvenal Silva, anunciou que ordenou uma investigação sobre os supostos atos de indisciplina. A denúncia agravou a crise na seleção do Peru. "Vamos investigar para que, caso seja uma mentira, os jogadores estejam tranqüilos", declarou Silva. O diretor disse que o técnico José del Solar também será interrogado. Ele deverá apresentar "um relatório por escrito do que aconteceu depois da partida contra o Brasil". O jornalista Jaime Bayly havia afirmado em seu programa El Francoatirador, no último domingo, que fontes "muito diretas e confiáveis" revelaram que jogadores levaram mulheres e bebidas à concentração, num luxuoso hotel de Lima, na semana do jogo contra o Brasil e antes da viagem ao Equador. O Peru empatou em 1 a 1 com o Brasil, em casa, e perdeu por 5 a 1 para o Equador em Quito. O jornalista e escritor, que mora em Buenos Aires, disse que todas as semanas se hospeda no mesmo hotel onde esteve a equipe. E acrescentou que o treinador não permaneceu na concentração com os jogadores. Alguns, acusou, convidaram mulheres para o hotel, e dois deles, Claudio Pizarro e Paolo Guerrero, saíram à noite. Guerrero, atacante do Hamburgo alemão, esteve envolvido nos últimos dias em outro escândalo. A jornalista Magaly Medina, especialista em notícias sensacionalistas, mostrou uma foto supostamente tirada durante a madrugada, depois do empate com o Brasil. O atacante saiu de campo no fim do primeiro tempo, queixando-se de problemas estomacais, e não enfrentou o Equador, devido a uma aparente gastrite. Outro diretor da comissão de seleções, José Mallqui, disse à agência oficial Andina que pedirá "provas" a Bayly. "Convidamos o programa a apresentar provas para poder iniciar as investigações. Se forem verdadeiras, vamos desconvocar definitivamente estes jogadores. Caso contrário não podemos atuar, porque seria uma irresponsabilidade de nossa parte", explicou.