Jogadores da Seleção respiram aliviados O sentimento dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira neste sábado, após a magra vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, na segunda rodada da primeira fase da Copa das Confederações, foi de alívio. Todos sabiam que a equipe não apresentou bom futebol. Muito pelo contrário, o jogo foi feio e amarrado. Contudo, os pontos que mantiveram o time vivo na competição serviram para atenuar, pelo menos por enquanto, o clima. Ainda irritado com as críticas que recebeu após a derrota para Camarões na estréia, o treinador brasileiro chegou a ser irônico em seus comentários. Disse que a análise da partida caberia aos profissionais, "que são quase perfeitos nisso", ironizou. Também não gostou quando foi questionado sobre os motivos pelos quais o Brasil não fez o segundo gol, que daria a vantagem do empate no confronto direto com a Turquia, segunda-feira, em Saint-Étienne. "Nós sabíamos do regulamento, sim. Sabíamos que um gol a mais nos daria a vantagem e tentamos chegar lá", disse. "Acontece que isso não foi possível." Parreira voltou a comentar a possibilidade de mexer no time. Embora tenha gostado da produção em relação à partida anterior, sua preocupação, agora, é com o cansaço dos atletas. "Realmente essa história de jogar de 48 em 48 horas é complicado. Vamos aguardar o parecer dos médicos para saber quem poderá atuar ou se teremos de poupar alguém. Por enquanto, só o Luís Fabiano está impossibilitado", explicou. Já o meia Ricardinho elogiou a mudança tática que a seleção teve com a entrada de Alex no lugar de Gil. Para o meia são-paulino, o time conseguiu corrigir os problemas demonstrados contra Camarões. "Dessa vez nós esperávamos a marcação forte", afirmou. "Então tocamos a bola com mais velocidade e, assim, encontramos mais espaços." HERÓI - O atacante Adriano foi o mais festejado na saída da delegação. Autor do gol que garantiu a vitória brasileira, o atleta do Parma não se cansava de atribuir a atuação ao comportamento do time. "Poderíamos ter feito mais gols. Mas com essa nova formação me senti mais à vontade e com mais espaço para jogar", afirmou. "Já esperava que uma hora ou outra o zagueiro deles iria errar. E quando aconteceu consegui aproveitar para marcar, embora o goleiro quase tenha estragado tudo."