Jogadores da seleção tentam fechar negócio A estada da seleção brasileira em Barcelona deve ser aproveitada para algo mais que o amistoso de terça-feira contra a seleção da Catalunha. Várias negociações envolvendo jogadores que estão no grupo relacionado pelo técnico Carlos Alberto Parreira serão iniciadas ou, na maioria dos casos, terão prosseguimento. Muitos atletas poderão sair da cidade catalã com o futuro de suas carreiras resolvidos ou pelo menos bem encaminhado, embora o discurso oficial adotado por todos os "cortejados?? é o de que o momento é de pensar exlusivamente na seleção. A definição da contratação do lateral-direito Belletti pelo Barcelona (entre o clube e o Villarreal está tudo acertado) parece ser "pule de dez?? nesse mercado paralelo ao jogo da seleção. O acordo está bem próximo e, como o jogador está na cidade, fica mais fácil para os dirigentes definirem os últimos detalhes. Na prática, Belletti já é jogador do Barcelona. Outro brasileiro da seleção que interessa ao Barça é Júlio Baptista, por quem os catalães estariam pensando em propor ao Sevilla US$ 14 milhões. Isso sem contar que o time de Ronaldinho Gaúcho ainda considera a hipótese de vir a investir em Luís Fabiano, desconvocado por Parreira da partida no Camp Nou. Como o são-paulino não esta na capital da Catalunha, um represente do time espanhol deve ir ao Brasil para tentar fechar a contratação. Ele é esperado em São Paulo na quinta-feira. O Real Madrid não confirma o interesse por Ronaldinho Gaúcho - que tem proposta do Chelsea -, prometendo apenas uma "grande surpresa?? para a próxima semana. Mas, por garantia, o Barcelona já ofereceu ao atacante 2 milhões que euros em troca do aumento da multa rescisória de seu contrato de 30 para 100 milhões de euros. Nesta semana, o Real contratou o argentino Samuel, que defendia a Roma, mas ainda corre atrás de zagueiros. Isso pode significar uma proposta oficial ao Benfica por Luisão, que está em alta na seleção brasileira. O meia Alex soube sexta-feira, quando chegou a Barcelona, que um empresário ligado ao Fenerbahce está na cidade. Mas garante que não foi procurado pelos turcos e que só vai decidir por qual clube jogará depois do jogo entre Brasil e Chile, dia 6, pelas Eliminatórias. "Tenho três propostas concretas e, agora, e só sentar e analisar a melhor. O que está decidido é que no Cruzeiro eu não fico após o final do meu contrato (dia 30 de junho). Quando eu voltar ao Brasil vou comunicar isso aos dirigentes??, disse o jogador. Além do Fenerbahce, que fez uma "proposta irrecusável??, segundo o próprio jogador, Alex diz ter em mãos ofertas de um clube francês e de um da Espanha, país no qual já demonstrou interesse em atuar. "Mas prefiro não dizer os nomes. Só garanto que não é nem do Barcelona, nem do Real Madrid e é um time grande??, falou o meia, fazendo crescer as especulações sobre o Valencia e o Deportivo La Coruña. Sobre o possível interesse do Benfica, o jogador do Cruzeiro diz que tudo o que sabe é que um jornalista português telefonou sexta-feira à noite para o zagueiro Luisão (joga no Benfica) falando que o time português o quer. Quem tem boas chanfes de se reapresentar segunda-feira à seleção com a sua situação contratual resolvida é o meia Zé Roberto, do Bayern de Munique. O clube alemão acena com a renovação do contrato do brasileiro por mais um ano e pretendia definir a questão rapidamente, pois depois do jogo em Barcelona Zé Roberto vai embarcar com a delegação para o Brasil. O Bayern, aliás, está voltando à carga para tentar tirar o zagueiro Lúcio do Bayer Leverkusen. Lúcio, que só não está na seleção por causa de uma contusão, diz que prefere ficar em Leverkusen, mas sabe que o Munique montará um time bem forte para ao menos conquistar o título alemão na próxima temporada. E isso pode fazê-lo mudar de idéia.