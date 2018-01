Jogadores da seleção vêem chance perdida Não foi só tristeza e desilusão que marcaram o dia seguinte da delegação brasileira após a surpreendente eliminação da Copa das Confederações. Para alguns jogadores, o sentimento que prevalecia era o de preocupação. Muitos sabem que tinham nas mãos uma oportunidade única para demonstrar futebol e continuar no grupo que vai iniciar a disputa das Eliminatórias para o Mundial da Alemanha, que começam em setembro. Porém, o que em princípio parecia ser bom, acabou de tornando, como dizem os atletas, um "grande mico". Afinal, ficar com a imagem e o nome associados ao time que foi eliminado ainda na primeira fase de uma competição oficial, fiasco que não ocorria com o futebol brasileiro desde a Copa da Inglaterra, em 1966, é péssimo. Basta ver a equipe comandado por Luiz Felipe Scolari na Copa América de 2001, na Colômbia. O vexame de perder para Honduras na segunda fase só foi esquecido graças à conquista do pentacampeonato mundial um ao depois, na Ásia. E como tristeza pouca é bobagem, existe ainda um outro detalhe que promete tirar o sono, tanto de atletas como de seus empresários. Todos, sobretudo os mais jovens, como é o caso do lateral-esquerdo Kléber, do Corinthians, e do meia Kléberson, do Atlético-PR, queriam transformar as partidas na França em uma vitrine para clubes europeus. Viajaram com a expectativa de voltar com propostas de transferência. Porém, agora, vão se dar por satisfeitos em ficar nos clubes brasileiros mesmo. Já procuradores, assessores, empresários ou qualquer uma dessa pessoas que se aproximam de jogadores para tentar fazer o ´pé-de-meia´ terá de quebrar a cabeça para buscar alternativas. Abatimento - Diante disso, talvez fique mais fácil entender a fisionomia abatida e desanimada da maioria dos jogadores nesta terça-feira. O time saiu do Centro de Treinamento L´Etrat, onde estava hospedado, e foi para a estação de Saint-Etienne. Lá, a delegação não passou pelo saguão e dirigiu-se direto a um portão lateral. Todos embarcaram no TGV francês com destino a Paris. Já na capital, após uma parada rápida em Lyon, a Confederação Brasileira de Futebol (CBV) reservou apartamentos em um hotel sofisticado no centro para que os atletas de comissão técnica aguardassem as quatro horas que ainda precisavam esperar para ir até o aeroporto Charles de Gaulle.