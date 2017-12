Jogadores da Sérvia e Montenegro são multados por tumulto Os jogadores Mateja Kezman, Ognjen Koroman, Daniel Ljuboja, Zvonimir Vukic e Albert Nadj, todos da seleção da Sérvia e Montenegro, foram multados nessa quarta-feira por "causarem tumulto" na equipe durante a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. Antes de abandonar o comando técnico da seleção, o técnico Ilija Petkovic entregou uma lista para o presidente da federação, Tomislav Karadzic, com os nomes dos atletas que fizeram bagunça e tumultuaram o ambiente na Alemanha. O valor da multa não foi divulgado, mas a imprensa sérvia informou que os atletas não receberão o prêmio pela participação no Mundial, que seria de pouco mais de 4 mil euros para cada jogador. Além disso, a seleção de Sérvia e Montenegro, que perdeu os três jogos disputados na Alemanha (1 a 0 para a Holanda, 6 a 0 para a Argentina e 3 a 2 para a Costa do Marfim), deixou de existir oficialmente nesta quarta-feira, já que no final de maio Montenegro havia decidido em votação se separar da Sérvia.