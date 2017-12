Jogadores da Sub-23 esperam vaga no grupo Depois da vitória no amistoso contra o Santos, nesta terça-feira, os jogadores da seleção brasileira Sub-23 esperam ter conseguido um lugar no grupo que disputará o Pré-Olímpico no Chile, em janeiro. O técnico Ricardo Gomes fará a convocação no final de dezembro, mas alguns nomes, como o de Robinho, já são certos na lista. Para Wendell, do Cruzeiro, foi uma boa chance de entrar no grupo. Ele jogou parte do segundo tempo e participou da jogada do terceiro gol brasileiro. "O mais importante é a preparação. A equipe jogou bem e esperamos garantir uma das vagas da convocação do Pré-olímpico", afirmou o jogador. "Consegui fazer um bom jogo e ajudar o Brasil, mas o mais importante vai ser o Pré-Olímpico e espero estar no grupo", disse o atacante Marcel, que também entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol.