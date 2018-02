Jogadores da Venezuela cobram prêmios Os jogadores da seleção de futebol da Venezuela resolveram cobrar publicamente nesta quinta-feira prêmios pela participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e na Copa América de 2004, que foi disputada no Peru. Os porta-vozes do grupo foram os jogadores Gabriel Urdaneta, Gilberto Angelucci, José Manuel Rey e Rafael Dudamel. Serafín Boutureira, dirigente da Federação Venezuelana de Futebol (FVF), reconhece que existe uma dívida em torno de US$ 46 mil, que viriam da contribuição de uma companhia estatal de petróleo - portanto, só receberiam quando a empresa repasse o dinheiro. Ainda segundo Boutureira, a FVF já pagou a estes jogadores mais de US$ 1,1 milhão em prêmios. A Venezuela tem 18 pontos e ocupa a oitava posição na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas. Por este torneio, enfrenta o Paraguai, no sábado, e o Brasil, na próxima quarta-feira (dia 12/10).