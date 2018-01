Jogadores dão ultimato à Lazio Os jogadores da Lazio não suportam mais os calotes da diretoria. Como os salários estão atrasados, em alguns casos, desde junho, os atletas do clube romano deram prazo até segunda-feira para que a situação seja regularizada. Caso contrário, dentro de 20 dias pedirão rescisão coletiva de contrato, conforme prevê a legislação esportiva da Itália. A estratégia de ação divide o elenco. Um grupo mais radical queria rompimento imediato, por considerar que os cartolas não têm como cumprir a promessa de saldar os débitos antes do Natal. Mas, por interferência dos argentinos Diego Simeone e Cláudio Lopez, prevaleceu a proposta moderada, que é a de fazer trégua no fim de semana e esperar atitudes práticas - e principalmente que o dinheiro seja depositado. "Estamos dando mais uma prova de boa vontade", explicou o zagueiro e ?capitão? Giuseppe Pancaro. "Porém, para tudo há um limite", advertiu, em sinal de que a paciência acabou. O zagueiro holandês Japp Stam e o goleiro Angelo Peruzzi são dois dos mais impacientes - o primeiro foi até à Justiça reclamar recebimento imediato de US$ 550 mil e só obteve sucesso. O outro animou-se e segue caminho idêntico. A diretoria continua atrás de empréstimo, para pagar pelo menos parte dos atrasados. No entanto, esbarra em um problema: os bancos condicionam a liberação de verba ao afastamento de Sergrio Cragnotti da presidência. O empresário enfrenta resistência porque o grupo industrial que comanda vive grave crise financeira. A torcida aguarda apreensiva desdobramentos do impasse. Se atletas e dirigentes não se entendem nos bastidores, dentro de campo a equipe dá respostas positivas. A Lazio é vice-líder da temporada de 2002-2003, com 32 pontos, só um atrás do Milan. O time tem desafio complicado no domingo, ao receber o Bologna, sexto colocado com 26 pontos em 14 rodadas. A programação da rodada do Campeonato Italiano começa neste sábado, com um clássico, mais pela tradição do que pela condição atual dos rivais. O Torino, famoso até os anos 40, hospeda a Roma. O time de Turim é o penúltimo colocado, com 7 pontos, enquanto os romanos estão em oitavo, com 20. O Módena também joga contra a Udinese.