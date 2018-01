Jogadores dedicam vitória a Oswaldo Os jogadores do São Paulo deixaram o campo comemorando não apenas a vitória sobre o Santos. A festa também era pelo aumento da possibilidade de classificação - uma vitória, ou talvez mesmo um empate - contra o Santo André lhe garante a vaga para a segunda fase. E também pelo afastamento da crise, com a manutenção de Oswaldo de Oliveira. E, por que não, pelo domingo tranqüilo. "O Oswaldo merecia esta vitória. Ele faz tudo pela gente, dá a cara para bater e hoje jogamos por ele também", dizia Gustavo Nery, autor do primeiro gol. Um gol que vai garantindo sua permanência como titular da equipe. "Foi um gol muito bonito. Tive tranqüilidade para chutar e fiz o meu terceiro gol no campeonato. A alegria por ajudar o time é muito grande". Rogério Ceni contava com um domingo sossegado. "Vai ser bom passar o domingo com a família, sem jogar. Esta vitória foi muito importante para a gente conseguir a classificação". Ceni desmentiu Ricardo Oliveira e Leão, que afirmavam que Jean teria confessado um pênalti em Ricardo Oliveira. "O Paulo César apitou muito bem. Expulsou o Paulo Almeida e o Maldonado que deram carrinhos por trás. E não foi pênalti coisa nenhuma. O Jean protegeu a bola e o Ricardo chutou por trás. Depois, malandramente caiu em campo. Não teve pênalti." Se todo mundo tinha algo a comemorar, a alegria de Luís Fabiano tinha nome: gol. Foi o primeiro do ano. "Tive a chance e consegui sair do goleiro e tocar para o gol. Foi demais porque conseguimos vencer e agora as coisas estão mais fáceis?. Mas Luís Fabiano tinha outro motivo para comemorar. "Consegui manter a cabeça fria o tempo todo e só joguei bola. Ajudei meu time e tenho certeza que a agora vamos embalar de uma vez". Oswaldo de Oliveira agradeceu os jogadores que disseram haver jogado por ele, mas ressaltou a fragilidade dos técnicos do Brasil. "Ganhamos hoje, mas na quarta-feira estarei em perigo novamente. Fico contente pela unanimidade que os jogadores me dedicam, mas realmente os técnicos do Brasil deveriam ter mais tranqüilidade para trabalhar".