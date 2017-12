Jogadores defendem técnico do Rio Branco Mesmo com o péssimo começo no Campeonato Paulista - três derrotas em três jogos -, o técnico Júlio Espinosa continua prestigiado no Rio Branco. Após rumores de que ele seria demitido, o gerente de futebol do clube, Juraci Catarino, garantiu a sua permanência. "Não temos a intenção de mudar o comando técnico. Os próprios jogadores afirmaram que não havia a necessidade da troca. Os próprios jogadores assumiram a responsabilidade", disse Juraci Catarino. O volante Rafael, ex-Guarani, serviu como espécie de porta-voz do grupo e afirmou que qualquer mudança na comissão técnica não melhoraria a situação o time. "Nós precisamos mudar nossa atitude dentro de campo. Nós confiamos no Espinosa. Nós é que temos que comer a grama", afirmou o jogador. O confronto contra o Juventus, domingo, em Americana, pela quinta rodada do Paulistão, é considerado como um "jogo-chave". Até porque, o adversário é um concorrente direto contra o rebaixamento.