Jogadores destacam ´jeito boleiro´ de Dunga na seleção

O atacante Fred disse neste domingo que o técnico Dunga tem um estilo diferente de comandar os treinos da seleção. O jogador contou que o treinador, justamente por ter atuado dentro de campo, entende o que se passa na cabeça dos atletas durante um período de preparação. "O Dunga é muito amigo nosso", disse Fred. "Ele já passou pelo que a gente está passando e dá bons conselhos. Agora, é o momento de se focar no trabalho para chegar bem na Venezuela. Sabemos da dificuldade que será a competição, por isso temos de nos preparar bem." Outro que destacou o estilo de Dunga foi o atacante Vágner Love. "O Dunga conversa muito com a gente e isso é importante", disse o jogador, que espera atuar entre os titulares na Copa América. "Vamos aguardar por essa decisão. Mas estou ansioso por jogar." O Brasil continuará com os treinos na Granja Comary até a próxima quarta-feira, quando embarca para a Venezuela. A estréia na competição é no dia 27 deste mês, contra a seleção mexicana. Os outros rivais dos brasileiros pelo Grupo B são Chile e Equador.