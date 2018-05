Jogadores destacam posse de bola como virtude do Palmeiras

Jogadores e comissão técnica do Palmeiras parecem ter discursos decorados, principalmente após o empate sem gols com o Santos, sábado, no Allianz Parque. Todos citam que o time está em evolução e que resta apenas uma vitória para tudo mudar e a equipe embalar de vez na temporada. Para os atacantes Gabriel Jesus e Dudu, uma das virtudes da equipe está sendo o fato de melhorar na posse de bola.

"Estamos conseguindo ficar com a bola mais do que no ano passado. Temos três volantes que sabem jogar e marcar e isso ajuda mais. Infelizmente, o futebol é resultado e não estamos conseguindo. Mas é só pegar uma sequência que a gente embala", projetou Jesus, que iniciou o clássico com o Santos no banco de reservas.

Já Dudu pede também que os palmeirenses tenham mais capricho no ataque. "A gente treina e conversa muito. O Marcelo sempre conversa com a gente e dá oportunidade para a gente falar. Temos que caprichar mais nas jogadas e se dedicar para as coisas darem certo. Hoje (sábado) tocamos mais a bola. Contra o River (Plate, do Uruguai) tivemos posse de bola boa também."

O atacante só mostra preocupação com o fato das coisas estarem demorando para dar certo ao Palmeiras. "Temos que voltar a jogar bem. Precisamos disso. O campeonato está passando, a Libertadores começou e empatamos um jogo que poderíamos ter ganho. O negócio é continuar trabalhando que as coisas vão melhorar", analisou.

Embora os jogadores destaquem melhora no time, eles negam que estejam satisfeitos. "Todos sabem que a gente pode render mais. Não estamos satisfeitos e é trabalhar focado para conseguir os resultados", disse Gabriel Jesus.

O elenco palmeirense folga neste domingo e volta aos treinos na segunda-feira à tarde, quando o atacante Barrios será reavaliado para saber se terá condições de atuar na quinta-feira, contra o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra.