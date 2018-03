Jogadores discutem como aproveitar folga Apesar de a rodada do final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro ainda não ter sido oficialmente cancelada, alguns jogadores já estão fazendo planos sobre como aproveitar a folga inesperada. O lateral-esquerdo Edinho, do Vasco, deseja viajar para Paraíba do Sul, no interior do estado, para visitar a família. "Final de semana livre só nas férias. Não acredito que teremos folga, mas caso aconteça vou viajar para Paraíba do Sul e visitar a minha família", disse Edinho. "Toda essa situação é muito complicada. Espero que tudo se resolva o quanto antes." No Fluminense, a tendência é a de que o final de semana livre seja usado para treinamentos. Mesmo assim, o meia Marciel espera poder se divertir um pouco. Já o também meia Alex Oliveira preferiu não fazer planos. "Com certeza, se não tiver jogo, o Renato vai colocar o time todo para treinar", afirmou.