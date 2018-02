Jogadores do América brigam durante o treinamento O clima no América não é nada bom na preparação para o para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, quinta-feira, no Teixeirão, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Durante o treino desta segunda-feira, os meias Dennys e Luís Henrique discutiram e se agrediram em um lance duro, acabando expulsos pelo técnico Heriberto da Cunha. O time também não deve contar com o goleiro André Zuba, que está com caxumba e cede seu lugar Adson. Fora de campo, ao menos uma boa notícia: já foram vendidos 8 mil ingressos antecipados para a partida. O América vem de três derrotas consecutivas, para Ponte Preta, São Caetano e Bragantino, e, com 16 pontos, pode ver a zona de rebaixamento se aproximar com um novo fiasco. Santo André O time é lanterna do Paulistão, com apenas seis pontos, mas a diretoria culpou o árbitro Rodrigo Martins Cintra pela derrota para o Paulista, por 2 a 1, em Jundiaí, no domingo. ?Ele nos enterrou, nos mandou para o buraco?, disse o diretor Sérgio do Prado, ao reclamar da marcação de um pênalti, de Alexandre sobre Leandrinho, que resultou no segundo gol do Paulista. Marília Sem maiores pretensões no Paulistão, a diretoria do clube confirmou o primeiro reforço para a Série B do Brasileiro: o atacante Alyson, que estava no Japão, e que já defendeu o Marília no ano passado. O equipe está em 12.º, com 19 pontos, e parece ter espantado o fantasma do rebaixamento.