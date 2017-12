Atletas do Atlético-MG valorizam conquista de torneio amistoso

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians e o empate por 1 a 1 entre Fluminense e Shakhtar Donetsk, o Atlético-MG conquistou por antecipação, no último domingo, em Boca Raton, nos Estados Unidos, o título da Florida Cup. Trata-se apenas de um torneio amistoso, mas os jogadores da equipe de Belo Horizonte exaltam a importância de já abrir a temporada com um taça.

"Muita alegria e muito orgulho de poder levar esse título aí. Jogamos com duas equipes de muita qualidade. Duas equipes grandes, seja do Brasil ou do futebol internacional. Acho que a manutenção do elenco é um ponto que nos favorece. Mas a gente tem muita coisa para evoluir, é só início de temporada", afirmou o goleiro Victor, em declarações reproduzidas nesta segunda pelo site oficial do Atlético.

Antes de derrotar o Corinthians, o Atlético-MG estreou com uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, da Alemanha, na última quarta-feira. E abrir o ano com duas vitórias sobre dois clubes grandes do futebol mundial já serve como motivo de comemoração para os atleticanos.

"Taça é taça. Acho que as pessoas valorizam só quando perde. Para a gente, era importante começar bem, ganhando título. É uma competição com equipes fortes e queríamos sair daqui com o com o troféu", afirmou o volante Rafael Carioca. "Não importa o tamanho do título, o que importa é estar sempre vencendo. Começar ganhando titulo é sempre muito bom. Dois jogos bem posicionados, todos entendendo o que o professor Aguirre quer. Está bonito de ver, todo mundo marcando e dando o máximo de si. Queríamos começar bem e conseguimos", completou o também meio-campista Leandro Donizete.