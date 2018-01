Jogadores do Atlético-PR satisfeitos Apesar de derrotados, os jogadores do Atlético-PR deixaram o campo satisfeitos com a campanha realizada na Copa Libertadores. "Temos de ter orgulho do que conseguimos", afirmou, consciente, o goleiro Diego, destaque do time na competição, mas que ontem não conseguiu fazer seus milagres nem soube explicar o placar dilatado. "Reconhecemos que o São Paulo foi o melhor. Teve mais méritos." Sobre a festa no Morumbi, Diego não conseguiu disfarçar a frustração. "No bom sentido, invejamos os atletas do São Paulo. Queríamos estar no lugar deles. Infelizmente, não deu." O meia Fabrício, que perdeu um pênalti quando o jogo estava 1 a 0 para o adversário, foi outro a demonstrar frieza no final da partida. "Estamos tristes pela perda do título, mas o grupo está de parabéns." E nada de encontrar um culpado pela derrota - que, possivelmente, seria ele. "Eu bati bem o pênalti, estava tranqüilo. Infelizmente, a bola não entrou." Também falou da campanha. "Não fomos longe demais, não. Passamos por vários campeões, Santos, Cerro Porteño, Chivas."