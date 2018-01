Jogadores do Atlético voltam a treino Os jogadores do Atlético Mineiro voltaram aos treinamentos na manhã desta quinta-feira um dia depois de deflagrarem uma greve em protesto contra o atraso no pagamento de salários. Os atletas compareceram ao treino marcado para as 9 horas, ms não conversaram com os jornalistas. Ainda não se sabe se a diretoria do Atlético já teria providenciado o pagamento. Os atletas se reuniram no início da tarde e decidiram deixar o Centro de Treinamento de Vespasiano. O grupo participou normalmente das atividades pela manhã. A decisão de não treinar no período da tarde foi comunicada por uma comissão formada por Marques, Rodrigo Fabri, Euller e Danrlei aos assessores de imprensa do Galo. Após a debandada geral, a comissão técnica, incluindo o treinador Marco Aurélio, funcionários do Departamento de Futebol e seguranças também foram embora. O presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, disse que recebeu a notícia da greve com muita surpresa. Ele informou que o clube deve dois meses de salários aos atletas, mas observou que anteontem (27) a diretoria havia feito um acordo com o grupo para o pagamento de uma parte dos débitos (incluindo premiações) até o final da semana. O restante seria quitado no próximo mês. "O Atlético está cumprindo a sua parte. Já está com os cheques prontos para serem entregues amanhã (hoje) para os jogadores e não entendeu porque eles se retiraram do treinamento", disse o dirigente, que prometeu não tomar nenhuma retaliação diante do que classificou como "atitude radical" dos atletas. "A diretoria está errada quando não paga os salários, mas não adianta também uma caça às bruxas agora. Já temos confusão demais. O que precisamos é um mínimo de paz dentro da turbulência que a gente já vive normalmente".