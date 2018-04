Jogadores do Barça realizam reunião sem a presença do técnico

Os jogadores do Barcelona atrasaram por meia hora o treino programado para a tarde desta quinta-feira para realizar uma reunião que não teve a presença do técnico holandês Frank Rijkaard. O motivo deste encontro não foi anunciado ainda, mas tudo indica que poderia ter como ponto de partida as declarações do volante brasileiro Edmílson à TV3, veículo ao qual afirmou que há 'ovelhas negras' no elenco do Barça e para o qual questionou o profissionalismo de alguns de seus companheiros de equipe. A reunião não teve a presença de Yayá Touré, Abidal e Ronaldinho Gaúcho, que retornavam de partidas com suas respectivas seleções. As declarações de Edmílson deram início a uma grande polêmica no clube e, agora, ao que parece os jogadores decidiram buscar uma solução entre eles mesmos.