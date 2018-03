Jogadores do Bota já viraram heróis Só o fato de disputar a inédita decisão do Campeonato Paulista já é um prêmio para os jogadores do Botafogo. No início do ano, eles não tinham crédito nem com a torcida do time, que falava apenas na luta para fugir do rebaixamento à Série A2. Agora, garantido na final contra o Corinthians, os membros do elenco viraram heróis de Ribeirão Preto e do clube de 82 anos. Com média de quase 23 anos e folha mensal de cerca de R$ 90 mil, o grupo do Botafogo cresceu muito com a chegada do técnico Lori Sandri, nove dias antes da estréia no Paulistão, diante do Palmeiras. Como o clube não tinha recursos financeiros, os reforços foram escassos - o atacante Gauchinho, que chegou fora de forma, foi o principal deles - e o jeito foi trabalhar "psicologicamente" o time e usar o regulamento. "Temos as mesmas condições de ser campeões que o Corinthians", avaliou Lori Sandri, após garantir a vaga na final, com o empate de domingo, em Campinas. Ele credita tudo o que foi conquistado até agora à determinação e à vontade "dos meninos" em vencer. "Eles deram uma resposta em campo", justificou o treinador, referindo-se ao anunciado favoritismo da Ponte Preta. Os jogadores do Botafogo, cativados pelo treinador, devolvem os elogios. "Ele é experiente e trabalha a nossa cabeça", revelou o goleiro Doni, de 21 anos. "Ele conversou muito, disse que a fase financeira não era boa e nos levou para o lado dele." A maioria dos jogadores do elenco atual (casos de Doni, Rogério, Douglas, Luciano Ratinho, Leandro e Gustavo) começou a carreira no próprio Botafogo, que sofreu uma grave crise nos últimos dez anos. Os problemas começaram em 92, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Paulista. Retornou à elite estadual em 96, mas caiu novamente no ano seguinte. Em 2000, subiu de novo, na primeira fase, e quase voltou para a A2 na fase seguinte. No Brasileiro, o Botafogo conseguiu dois acessos, nas séries C e B, em 96 e 98 respectivamente. Na conturbada competição de 99 foi rebaixado, mas está novamente incluído na primeira divisão na edição de 2001. Título? Só o do acesso à elite estadual em 1956. Em 99, o Botafogo tentou a profissionalização, com o conceito de clube-empresa implantado por José Carlos Brunoro. Mas o consórcio Futinvest fracassou. Para o presidente do clube, Ricardo Christiano Ribeiro, foi uma tentativa que não deu certo. Na época, segundo ele, o Banco Axial teria investido R$ 10 milhões para buscar investidores. Não deu resultado e a dívida botafoguense é de mais de R$ 17 milhões - com o banco, a dívida começará a ser paga em cinco anos. "A Lei Pelé foi mudada e os investidores foram afugentados", lamentou o dirigente. Apesar da dívidas, o presidente, o treinador e os jogadores querem é pensar na decisão contra o Corinthians. Até o presidente do rival Comercial, que disputa a Série A2 do Paulista, Adelino Galla, garante que torcerá para o Botafogo. "Podemos reverter a vantagem, como fizemos contra a Ponte Preta", acredita o goleiro Doni, que ainda não perdeu nas seis partidas que realizou até agora como profissional. Para o primeiro jogo contra o Corinthians, no entanto, Lori Sandri terá dois desfalques certos: Bell e Leandro, suspensos. Douglas tem retorno garantido, mas a dúvida ainda é Luciano Ratinho, que não jogou em Campinas e segue fazendo fisioterapia para se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.