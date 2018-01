Jogadores do Bota voltam a treinar Os jogadores do Botafogo retornaram aos treinos nesta quarta-feira, após uma greve de 24 horas por causa do atraso no pagamento dos salários. Para o técnico Abel Braga, o protesto já acabou e tudo voltou ao normal no clube. "Eles fizeram o que acharam certo. Agora só quero falar em campo e bola. A folga que eles teriam amanhã ficou por conta da greve", afirmou o treinador. O zagueiro Fabiano é o capitão e líder do grupo. Por isso, é o responsável pelos contatos com a diretoria. "Continuaremos honrando a camisa do Botafogo e lutando pela classificação no Rio-São Paulo", afirmou o jogador. Ele não quis criar polêmica com o diretor-executivo do clube, Bebeto de Freitas, que desmentiu a notícia sobre a promessa de pagar os salários até o dia 18 de fevereiro. "Conversamos antes de enfrentar o São Paulo e o Bebeto me pediu para falar com o grupo depois do jogo. Foi o que fiz, sem inventar nada", explicou Fabiano. O jogador também demonstrou preocupação com a atual situação do futebol no País e em relação à participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. "Vão deixar para reorganizar as coisas depois que fizermos feio na Copa", previu.