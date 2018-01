Jogadores do Botafogo acusam árbitro Quatro jogadores do Botafogo foram nesta terça-feira ao plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para relatar ao auditor Geraldo Lanfredi as ofensas que teriam sido proferidas contra eles pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas (SC), no jogo contra o Palmeiras, no dia 3 de julho, no Palestra Itália. Se achar desnecessário colher mais provas contra o árbitro, o auditor vai encaminhar a denúncia à Procuradoria do STJD, que decise se abre ou não inquérito contra Márcio Rezende de Freitas. Mas caso julgue indispensável o depoimento de outras testemunhas, Lanfredi poderá convocar também alguns atletas do Palmeiras. Viagem - A delegação do Botafogo segue nesta quarta-feira para Itu, cidade do interior de São Paulo, para se preparar para o jogo de domingo, contra o Coritiba, em Curitiba. O técnico Péricles Chamusca acha que o momento é de sacrifício e pediu concentração total aos jogadores.